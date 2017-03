I denne uge går man i gang med næste store fase i udvidelsen af Vordingborgs fjernvarmenet. Foto: Lars Christensen

Kæmpe fjernvarme-projekt rammer trafikken

Vordingborg - 06. marts 2017 kl. 10:56 Af Lars Christensen

Realiseringen af Vordingborg Forsynings ambitiøse udvidelse af fjernvarmenettet kommer nu et stort skridt tættere på realisering. I denne uge starter forsyningsselskabet med at grave fjernvarmerør ned i de mest tætbefolkede dele af Kastrup og Neder-Vindinge. Et arbejde, der kommer til at vare frem til efteråret.

Godt 400 hustande i området har meldt sig til fjernvarme-projektet, og forsyningen har allerede i det seneste halve år fået etableret tæt på halvdelen af forbindelserne, mens de har gravet sig fra Vordingborg og ud mod Neder-Vindinge.

Bliver besværligt at komme rundt

Den nye runde af gravearbejder fører dog væsentligt flere trafikale gener med sig.

- Det bliver besværligt at komme rundt. Det kan vi ikke undgå, forklarer projektleder Lars Haugbarth.

- Vi kommer ud på så smalle veje nu, at det bliver umuligt at have ordentlige arbejdsforhold og sikkerhed, hvis ikke vi afspærre en del af vejene, forklarer han.

Den mest trafikale vej i området, Næstvedvej, forventes kun at blive berørt ganske kortvarigt, når der skal laves to krydsninger af vejen ved Sct. Clemensvej og Langedvej. Bilister fra Københavnsvej, der har været vant til at bruge Ornebjerg og Kastrup som en genvej, må dog regne med at skulle finde en anden vej.

- For ikke at få unødvendigt meget trafik i området sætter vi skilte op ved Københavnsvej, forklarer Lars Haugbarth.

Etableringen af fjernvarmen til de godt 400 husstande i Kastrup og Neder-Vindinge ventes at være helt færdigt i uge 42.