Forklaringerne var vildt forskellige ved Reten i Nykøbing Falster. Sagen endte med, at en 38-årig mand fik 40 dage i brummen. Foto: Claus Vilhelmsen

"Kællinger - I bare skal dø": Nabostrid endte med dom

Vordingborg - 08. september 2017 kl. 16:23 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dødstrusler og hærværk mod hans genbo var hovedanklagerne mod en 38-årig mand fra Vordingborg, da han fredag var for Retten i Nykøbing Falster, skriver Sjællandske.

Han blev idømt 40 dages fængsel og skal betale knap 4000 kroner i erstatning for nyt glas i en dør. Herudover skal han af med 9500 kroner i bøder for at have kørt knallert, selv om han var fuld, og han skal også betale sagens omkostninger. Betaler han ikke de 9500 kroner, må han ind og sidde i ti dage mere.

Striden startede, da den 38-årige en tidlig sommerdag spillede høj musik. Det blev for meget for hans genbo, en kvinde omkring 30, som gerne ville have sit barn til at sove. Hun gik over gaden, bankede på vinduet og bad ham om at skrue ned.

Efter mandens forklaring og mandens nabo, som var indkaldt som vidne, råbte og skreg hun, og det fik ham til at gå ud på gaden og spørge, om hun ikke kunne sige det på en anden måde.

Derefter gik han ind igen, men kort efter kom hun tilbage med en af sine venner, som efter den 38-åriges og vidnets forklaring truede ham.

Næste gang, de to genboer havde nærkontakt, var 6. juli.

Den 38-årige var kommet hjem fra sygehuset i Nykøbing om eftermiddagen. Hans ankel var smadret efter en knallertulykke, og hans ben var i gips.

Kvinden og hendes veninde sad på trappestenen ud for ejendommen. Ifølge deres udsagn ser de manden bag ved den høje hæk føre en finger hen over sin hals og sige »Kællinger, I skal bare dø«. Veninden mente dog, at han stod på stien ved siden af hækken, så her var de ikke enige.

De to veninder fremførte også, at den 38-årige havde peget på dem med et gevær, og derfor kom politiet talstærkt med maskinpistoler og beordrede ham til at komme ud.

Der var bare ikke noget gevær, og den 38-årige kunne kun gå med krykker.

Den sidste batalje foregik 20. juli, hvor kvindens hoveddør fik ødelagt glasset efter et flaskekast.

Kvinden optog en video fra sit køkkenvindue, som blev afspillet i retten. På videoen var det umuligt at se, hvem personen var, hvilket forsvarer Annette With Sørensen påpegede i sin procedure. Personen bevægede sig heller ikke på videoen, som sluttede med, at man kunne se et lille hul i glasdøren.

Dømt Dommeren og de to domsmænd troede mest på kvinden, og dommen ligger meget tæt op ad anklager Malthe Hansens krav.

Som et kuriosum ville anklager og dommer også konfiskere den 38-åriges knallert, men den havde han solgt - til en mand som var til stede på tilhørerpladserne under retssagen. Det skriver Sjællandske.