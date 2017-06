Se billedserie Vi har ikke godkendt nogen ændringer, og vi skal spørges og skrive under, for at det er lovligt, siger Nezita Mortensen, fodboldafdelingens formand. Fodboldafdelingens jurist og repræsentant i KGIF?s hovedbestyrelse Lars Ole Jensen afviser i sit svarskrift KGIF?s krav. Foto: Claus Vilhelmsen

KGIF sender stævning til fodboldafdelingen

Vordingborg - 09. juni 2017 kl. 17:47 Af Claus Vilhelmsen

Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) i den vestlige ende af Vordingborg har længe været på kollisionskurs med fodboldafdelingen, og nu eskalerer konflikten ved, at KGIF har sendt en stævning afsted. Det skriver Sjællandske.

I denne står der, at fodboldafdelingen skal anerkende, at KGIF ejer klubhuset, og de skal aflevere nøglerne.

- Herudover skal fodboldafdelingen acceptere, at de seneste ændringer af KGIF's vedtægter er gyldige. I disse er paragraffen om, at klubhuset tilhører fodboldafdelingen taget ud, fortæller fodboldafdelingens jurist Lars Ole Jensen.

I de gamle vedtægter stod i § 17: »Foreningens klubhus står i fodboldafdelingens regi, hvilket betyder at afdelingen fuldt ud disponerer over dette.« Og der stod videre: »Regelsæt for øvrige afdelingers benyttelse af klubhuset, udarbejdes af hovedbestyrelsen, under skyldig hensyntagen til fodboldafdelingen, og kan kun ændres på et hovedbestyrelsesmøde, hvori deltager repræsentanter for samtlige afdelinger. Regelsættet skal underskrives af samtlige afdelingsformænd samt hovedbestyrelsens formand.«

- Vi har ikke godkendt nogen ændringer, og vi skal spørges og skrive under, for at det er lovligt, siger Nezita Mortensen, fodboldafdelingens formand.

Det vil også være svært for fodboldafdelingen at møde og og skrive under, hvis bestyrelsen virkelig ønsker det - hvilket de ikke vil. For repræsentanter for fodboldafdelingen bliver ikke indkaldt, når KGIF's hovedbestyrelse holder møder. Lars Ole Jensen blev på sidste generalforsamling i fodboldafdelingen valgt til fodboldens repræsentant i KGIF, men på trods af gentagne henvendelser, bliver han ikke kontaktet.

Der var, som tidligere beskrevet i Sjællandske, fodboldafdelingens hensigt at udtage stævning mod KGIF for én gang for alle at få fastslået, hvem der ejer klubhuset. Men det nåede de altså ikke, inde KGIF's advokat, Jesper Popp, sendte en stævning til fodboldafdelingen om det samme.

Næste skridt bliver et telefonisk retsmøde mellem Jesper Popp, Lars Ole Jensen og en dommer. Det sker 19. juni, samme dag som KGIF holder deres ordinære generalforsamling.

- Vi afviser i et svarskrift de påstande, som KGIF kommer med. KGIF's vedtægter er ugyldige, og klubhuset tilhører fodboldafdelingen. Popp tror, at klubhuset kan overføres til KGIF gennem en vedtægtsændring, men det er ulovligt. Derimod har vi lidt et tab, som vi skal have godtgjort. Det kommer af flytning af baner, låsesmed til at låse klubhuset op, da hovedbestyrelse bemægtigede sig klubhuset sidste sommer, ulovlig konfiskering af sponsorpenge m.m., siger Lars Ole Jensen til Sjællandske.