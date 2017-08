Se billedserie Allan Capion er initiativtager til delebussen Frøen, og han skal også være en af frøpasserne, dvs. chaufførerne. Foto: Claus Vilhelmsen

Jungshoved har fået sin delebus til Præstø

Vordingborg - 01. august 2017 kl. 18:43 Af Claus Vilhelmsen

- Vi fornemmer, at hvis det går godt, kan det blive en permanent ordning, sagde Jørgen Svendsen fra Jungshoved Lokalråd, da han officielt indviede »Frøen«, Jungshoveds nye delebus.

Han roste Vordingborg Kommune, som har været »hurtig på aftrækkeren«. Kun et halvt år efter, Lokalrådet fødte idéen, er delebussen en realitet.

Også de handlende i Præstø fik roser med på vejen.

- Flere end 20 forretninger er gået ind på at refundere billetten, hvis vi køber for mere end 300 kr., og flere kommer til. Så er der Meny, der giver kaffe, og Brugsen i Ugledige gør det hele, sagde Jørgen Svendsen.

Frøen kører to gange dagligt til Præstø, men den kan også bookes til private ture.

Har man brug for receptmedicin, kan recepten og pengene overdrages til chaufføren mod alm. betaling for en passager, og så sørger chaufføren - chaufførerne kaldes frøpassere - for at købe medicinen.

- Nogle grinede, da vi sagde, at vi skulle bruge finde 20 erfarne og ædruelige chauffører, men det lykkedes, fortalte Jørgen Svendsen under stor moro for de mange fremmødte borgere i Jungshoved.

Frøen er leaset i fem måneder for at se, om projektet er bæredygtigt. Vordingborg Kommune betaler pengene, og hvis bussen bliver brugt meget, kan det betale sig både for borgerne og kommunen. Flextur er nemlig meget dyrere, og kommunen hægter mange penge i halen på hver flextur.

