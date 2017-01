Send til din ven. X Artiklen: Juleindbruddene kan sætte bundrekord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juleindbruddene kan sætte bundrekord

Vordingborg - 02. januar 2017 kl. 19:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af indbrud i private hjem i juledagene ser ud til at have nået et lavpunkt i år. Lokalpolitiet havde mandag modtaget i alt fem anmeldelser, oplyser politikommissær Arne Holdensen.

- Det er meget lavt og også under gennemsnittet i politikredsen, siger kommissæren, der dog understreger, at der traditionelt bliver anmeldt et par stykker yderligere i de kommende dage af folk, der kommer hjem fra juleferien.

Antallet af indbrud i fridagene omkring jul og nytår toppede i 2013, hvor der blev anmeldt 21 indbrud. Det var en 50 procents stigning i forhold til året før, og i 2014 og 22015 blev der anmeldt henholdsvis 9 og 10 indbrud i private boliger i Vordingborg Kommune.

- Det er svært at give en entydig forklaring, men vi ser en tendens til, at folk er blevet bedre til at sikre sig mod indbrud, og samtidig holder politiet et vågens øje med boligkvartererne, siger Arne Holdensen.

Det lave lokale antal indbrud strider mod tendensen i hele politikredsen. Politiet i Sydsjælland og Lolland Falster havde mandag modtaget anmeldelser om 116 indbrud mod 113 året før.

