Lars Christoffersen har fulgt fibernet-projekterne på Østmøn tæt gennem de sidste fem år. Han glæder sig nu over, at tyndtbefolkede områder som ved Kraneled og Busene, der her ses bag ham, også nu kan få bedre internet. Foto: Lars Christensen

Jubel over nye fibernet-aftaler

- Vi har allerede fået lagt fibernettet ud i mange af byerne, men nu kommer vi også uden for byskiltene, forklarer lokalrådsmanden, der understreger betydningen af at få lagt fibernettet ud.

- Det er alfa-omega nutildags at have ordentligt internet. Det er afgørende for områdets fremtid, og det er noget folk går efter, når de køber hus, forklarer han.

Omkring 200 husstande

De forskellige projekter på øen har selv stået for at sende ansøgninger ind til fiberpuljen, så Lars Christoffersen har endnu ikke et endeligt tal på, hvor mange hustande, der er med i projektet. Han anslår dog, at tallet ligger omkring de 200, hvis man også tæller de søndre byer med, selvom de ikke hører under lokalrådets normale område.