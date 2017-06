Der er ingen grund til nervøsitet, når skoleleder Casper Madsen skal overbringe budskabet om færre timer på skemaet næste år. De fire elever Mejse Christensen, Signe Skov, Ida Petersen og Jessika Janwell var de første til at få meddelelsen. Skolelederens popularitet fik lige et ekstra nøk op. Foto: Hans-Henrik Lærke

Jubel: Færre timer giver større handlefrihed

Vordingborg - 10. juni 2017 kl. 07:13 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præstø Skole er en af 50 folkeskoler i landet, som de næste tre skoleår får lov til at fravige folkeskoleloven og gøre dagene kortere. Det sker som led i et forsøg, Undervisningsministeriet har søsat.

Tilladelsen medfører en besparelse, men pengene er allerede i gang med at arbejde. Et nyt linjefag er på trapperne for eleverne i 8. og 9. klasse, der næste år har en time mindre på skoleskemaet.

Brobygning

- Det bliver et linjefag målrettet erhvervsuddannelser. Ambitionen er at folde mulighederne ud for eleverne, så de bedre kan træffe et valg. Der er en bred buket af muligheder, men kendskabet til dem er ikke er så stort, siger skoleleder Casper Madsen.

Det skal et samarbejde med EUC Sjælland og Ungdomsskolen i Vordingborg nu ændre på.

- Vores succeskriterier er, at reducere andelen af unge, der erklæres ikke-uddannelses-parate, at få flere til at søge erhvervsuddannelserne og skabe et motiverende miljø for læring, siger Casper Madsen om planerne, som flugter ganske godt med landspolitikkernes hensigter på folkeskoleområdet.

Det eksisterende linjefag, sciende, får i samme opbæring et løft. Det bliver nu udvidet med en ekstra lærer og et samarbejde med Science Talenter i Sorø.

Undervisningsministeriets velsignelse til at skære i timetallet bliver ikke fulgt op med en mangecifret check. Men en undervisningstime sparet, er en undervisningstime tjent. Og så er frihed heller ikke at foragte.

- Vi får øgede handlemuligheder. Uden fravigelsen fra loven kunne vi ikke have forkortet elevernes skoledag, siger skolelederen.