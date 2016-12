Joelle Hansen kan stadig smile, men tankerne går til Syrien.- Jeg flyttede til Danmark før krigen og af en helt anden grund. Jeg har kun gode minder om mit oprindelsesland, men hjemme er for mig er Danmark - trods savnet af familie og venner, siger hun. Foto: Thøger Raun

Joelle er tæt på krigen

Vordingborg - 23. december 2016 kl. 11:37

Søger man hyggelæsning, kan man godt stoppe her. Denne historie handler nemlig om at have en følelsesmæssig aktie i krigen i Syrien. At leve i Præstø, mens ens fædreland bliver opdelt af shiitter, russere, amerikanere og jihadister.

- Jeg har efterhånden en del døde mennesker på min venneliste på Facebook. Hver morgen tjekker jeg, hvad der er sket, og jeg er virkelig bange for, at jeg har mistet flere, jeg kender og holder af, fortæller Joelle Hansen, der ikke har boet i Syrien siden 2003, hvor hun rejste til Danmark, da hun blev gift med dansk mand.

Det land, hun rejste fra, havde diktatoren Bashar al-Assad ved magten. Alligevel var det et fredeligt og relativt rigt land. Med krigens mellemkomst er det imidlertid forbi. Det har betydet, at sammenkomster i Joelle Hansens familie de seneste mange år har været umulige. Heldigvis forlod hendes forældre Aleppo i det første år af krigen, men hun har stadig masser af familie tilbage i byen.

- Jeg har to fastre og en del fætre og kusiner i den vestlige del af Aleppo, som er nogenlunde skånet, fordi den er under regimets kontrol. Helt fredet er den dog ikke, så jeg tænker på Syrien 24 timer i døgnet. Selv om man prøver at fokusere på noget andet, føles det alligevel altid, som om man går rundt med en klump i halsen.

Samtaleemnet har også en tendens til at cirkle om én ting:

- Vi taler ikke om meget andet desværre. Mine forældre måtte rejse fra alt, hvad de havde, for fire år siden. De troede, de kunne vende tilbage til Aleppo efter få måneder, men det skulle ikke blive sådan, fortæller Joelle Hansen.

- Det er så sørgeligt, at min hjemby er blevet delt i øst og vest. Vi er jo syrere alle sammen. At vi dræber hinanden fordi, vi er delt på den måde - det har jeg utroligt svært ved at forstå, slutter hun.