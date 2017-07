Kjeld Lauritsen Trio med Miriam Mandipira er et af de nye navne på årets Bogø Jazz Festival.

Send til din ven. X Artiklen: Jazzfestival har fået fundamentet på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazzfestival har fået fundamentet på plads

Vordingborg - 29. juli 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lidt af en kamel, Nicholai Wæhrens måtte sluge, da han som en af arrangørerne af Bogø Jazz Festival sidste år for første gang måtte søge Vordingborg Kommune om tilskud til festivalen. Hidtil havde den ellers været holdt ud fra et princip om ikke at modtage penge udefra, men økonomien hang ikke længere sammen.

Også i år har Bogø Jazz Festival fået 15.000 kroner i tilskud, og kamelen har Nicholai Wæhrens forlængst fordøjet.

- Vi har et dyrt budget, så det er kun en dråbe i vandet - men det er en vigtig dråbe, og så er det jo også et skulderklap til os, som egentlig er uvurderligt, siger han.

Og selv om tilskuddet kun er »en dråbe«, så er det med til at sikre, at festivalen har fået sit fundament på plads og i år kan holdes for 8. gang.

Det sker fra torsdag den 31. august til lørdag den 2. september med en blanding af nye og gamle navne.

Første kunstner i år bliver jazzpianisten Nikolaj Hess, der også optrådte sidste år men dengang som solist, hvor han i år kommer med en trio. Derefter følger om fredagen - vanen tro - en optræden målrettet det yngre publikum med »Trommetrolden«, som med musik, rytmer og masser af humor indtager scenen i Skovpavillonen fra klokken 11.

Fredag aften er der helt nye ansigter i spil med Kjeld Lauritsen Trio med jazzsangerinden Miriam Mandipira, som tidligere har optrådt for Scene1 men er ny i Bogø Jazz Festivals sammenhæng.

Lørdag fra klokken 17.30 finder den store finale så sted med orkestret Sophisticated Ladies, efterfulgt af Jacob Fischer. Han er også en genganger som solist, men har denne gang selskab af Zier Romme Larsen og Mathias Petri.

Nicholai Wæhrens er yderst tilfreds med det program, det er lykkedes at sammensætte - ikke mindst fordi, det både rummer god musik og kunstnere, der forstår at engagere et publikum.

- Ja, det er en koncert, men det må også gerne være sjovt, så folk får noget at grine af. Sådan en som Jacob Fischer er rigtig god til at fortælle og har for eksempel optrådt med mange af de helt store navne, og Miriam Mandipira er også rigtig sjov og har en fin humor. Samtidig er hun en helt fantastisk og livsbekræftende jazzsangerinde, som vi selv oplevede ved Copenhagen Jazz Festival. Og det er jo også en del af vores koncept: At vi sådan håber på, at så mange vil komme og få oplevelsen, ligesom vi selv har haft. Det er helt unikt, siger han.