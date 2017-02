Integration fra fødslen

- Når man lige er kommet hertil, ikke kan sproget og har rigeligt at gøre med at få styr på bolig og busafgange, kan det være svært også at skulle overskue det danske sundhedssystem. Vi kan hjælpe familierne til at få skabt ro og få et fundament i en kultur, de ikke kender, forklarer ledende sundhedsplejerske i Vordingborg Kommune, Vibeke Fogh og tilføjer, at det meget forskelligt, hvilke ressourcer familierne kommer til Danmark med.