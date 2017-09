Ingen grund til at lave noget om

Prutteriet omhandler en brun anorak, som Charlotte Nielsens datter 20-årige Alberte er i gang med at prøve. Mor og datter bor i Lundby og er gået ned til det lokale loppemarked i Køng Gårdbutik. Charlotte Nielsen står med et hæklet tæppe under armen og et par poser i hånden som vidnesbyrd på, at hun har købt nogle gode ting på det store marked.