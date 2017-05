Industrihal smykker sig med glas

En tredjedel af finansieringen er endnu ikke på plads. Alligevel kan man under Fransk Forår se værker af Per Hebsgaard og andre glaskunstnere i de gamle støberihaller bag Adelgade 20, Præstø.

- Arrangørerne gør en kæmpe indsats. Samtidig sørger de for, at Fransk Forår ikke bliver en tivolikulisse, men at man bevarer æstetikken og respekten for den gamle købstad. Det skal de have stor ros for.