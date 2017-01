Se billedserie Der var gang i batterierne på Københavnsvej.

Ind i 2017 med bulder og brag

Vordingborg - 01. januar 2017 kl. 15:51 Af Tekst og Foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De syriske flygtninge på Slotstorvet i Vordingborg tog bragene og lysene fra raketter, batterier og kanonslag med et smil, selvom det må have give mindelser til en alt for nær fortid med krig og ødelæggelse, da nytåret blev skudt ind.

Omkring klokken 12 var der nu heller ikke meget gang i den på Slotstorvet, hvor det var svært at finde en dansker med leverpostejsfarvet hår med en raket i hånden. Omkring 30 forventningsfulde syrere stod og kikkede og håbede på, at fyrværkeriet skulle blive flot, og de havde hørt, at det var på Slotstorvet, det hele gik løs. Men det var det ikke i år. Eller sidste år, som det vel retteligen hedder.

Syrerne opgav hurtigt, og torvet blev næsten tømt for mennesker. I mellemtiden strømmede vordingborgerne ud på gaderne foran deres huse og lagde an til at flænse nattehimlen med lys fra raketter. »Vær velkommen herrens år« skulle skråles om kap med fjernsynet kl. 12, og der skulle nok også lige siges »godt nytår« med champagne og et stykke klægt kransekage, inden gaden blev betrådt. Syrerne havde dog hverken raketter, champagne eller kransekage, men forhåbentlig nåede de at opleve fyrværkeriet i gaderne, inden de kravlede tilbage i deres huse.

Raketterne blev i år fyret af mere lokalt. For eksempel på Københavnsvej, hvor Patrick Nielsen var kommet ned fra København med sin familie for at besøge sin ven Thomas Hertzberg.

De havde tilsammen købt krudt for 10.000 kr., og det fik nattehimlen til at revne, skriver Sjællandske.