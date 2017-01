Se billedserie Det gamle vandhul på Bøndernes Egehoved, hvor den oprindelige bestand af løvfrøer befandt sig. Foto: Ivan Ingemansen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Ildsjæle bevarer guldalderlandskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ildsjæle bevarer guldalderlandskab

Vordingborg - 01. januar 2017 kl. 08:12 Af Ivan Ingemansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et sted i Vordingborg Kommune med en meget speciel natur er Bøndernes Egehoved. Og det er jeg ikke ene om at mene:

»Bøndernes Egehoved er indbegrebet af dansk naturromantik, når det er bedst. Her spejler bøgen sin top i bølgen blå, og et dyrehaveagtigt landskab byder den besøgende velkommen. Et perfekt sted at holde picnic på en forårs- eller sommerdag. Det er dog ikke dette guldalderlandskab, der får mig til at komme igen og igen,« skriver DN's formand Martin Westergård i Jungshoved lokalråds blad.

»Landskabet er en perfekt undskyldning for at tage familien med på skovtur, men det er den fantastiske natur, som jeg især er vild med. På Bøndernes Egehoved er der løvfrøer, smukke blomster, sjældne svampe og gode muligheder for at se og høre spændende fugle.«

Ildsjælene i Jungshoved lokalråd har fostret et projekt, der skal binde det flotte naturområde sammen med den nærliggende Sydgårds arealer. De ønsker at gennemføre et naturprojekt i sammenhæng med eksisterende lokale tiltag for at benytte og beskytte halvøens særegne natur.

- Vi ønsker at skabe viden om og tilgængelighed til Bøndernes Egehoved og at få løvfrøerne til at vandre videre ud i vandhuller på Jungshoved og herved at forbedre mulighederne for natur- og friluftsoplevelser, udtaler Lise Jacobsen, som er en af ildsjælene i Jungshoved Lokalråd.

Svend Erik Jensen, som er ny ejer af Sydgården, har gjort det muligt at udvikle gårdens jorde til natur med flere vandhuller til blandet andet løvfrøen.

Stedet var tidligere et yndet udflugtssted, Men på grund af tilgroning og dårlige adgangsforhold blev disse aktiviteter umulige. Det vil lokalrådet råde bod på ved hjælp af etablering af stier fra Sydgården og op til Bøndernes Egehoved. Planen er endvidere, at stien ved hjælp af en ny træbro skal fortsætte over Ambækken, der løber langs Bøndernes Egehoved og på den måde skabe forbindelse til et stiforløb helt til Præstø.

Her ser vi et eksempel på, at lokale ildsjæle kan gøre en indsats for at skabe mere natur og binde vores fragmenterede naturområder sammen til glæde for os alle sammen.