Se billedserie Fodboldtræner Jesper Jørgensen til højre overtog formandsposten fra Bjørn Refsgaard til venstre ved generalforsamlingen i februar sidste år. Foto: Poul Poulsen

Idrætsforenings klubhus truet af tvangsauktion

Vordingborg - 23. august 2017 kl. 06:09 Af Claus Vilhelmsen

Realkredit Danmark har mistet tålmodigheden med Jungshoved Idrætsforening, efter at foreningen i en periode ikke har betalt af på gælden i klubhuset i Stavreby.

6. september kl. 11.15 går klubhuset på tvangsauktion,skriver Sjællandske.

En auktion, der kan undgås, hvis såvel restancer som diverse omkostninger er betalt inden.

Ifølge itvang.dk udgør restancerne 29.503,85 kr. Derudover er der løbet omkostninger på, der beløber sig til omtrent det samme, nemlig 29.056,25 kr.

- Det er blandt andet omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling, forklarer advokat Thomas Colstrup, Advodan, der kører sagen for Realkredit Danmark.

- Men bliver pengene betalt inden tvangsauktionen, bliver beløbet lidt lavere. Uden at jeg har regnet det ud, vil jeg tro, at det kommer til at ligge omkring 50.000 kr. De penge kan betales helt indtil retssagen, og så kan tvangsauktionen undgås, tilføjer han.

Jungshoved Idrætsforenings formand Jesper Jørgensen regner med, at tvangsauktionen kan afværges.

- Vi arbejder på det. Sagen er opstået, fordi den nu forhenværende kasserer ikke åbnede et eneste brev. Pludselig begyndte rykkerne at vælte ind hos mig, siger Jesper Jørgensen.

Han er indkaldt til et møde i fogedretten 31. august. Den dag håber formanden at kunne betale det skyldige beløb.

Alt i alt er det ellers ikke meget, foreningen skylder på huset. Det er vurderet til 730.000 kr., mens der skyldes 106,405,42 kr.

Sjællandske har tidligere skrevet om medlemsflugt i foreningen, som for bare to et halvt år siden havde 330 medlemmer. Et år efter var tallet droppet til 35, efter at både badmintonspillerne og svømmerne havde forladt klubben. Tilbage var fodboldspillerne og enkelte dartspillere.

Den tidligere formand Bjørn Refsgaard gik af på generalforsamlingen i februar 2016 og anbefalede klubbens opløsning, hvis det ikke kunne lade sig gøre at finde en ny bestyrelse. Men det lykkedes, og halvandet år senere ligger medlemstallet på ca. det samme.

- Der er 25-30 drenge, der spiller fodbold i klubben. Vi har et serie 4-hold og et serie 6-hold. Og så er der 10-15 piger, der danner et damehold, siger Jesper Jørgensen.

Ingen af spillerne eller bestyrelsesmedlemmerne kommer fra Jungshoved. De er spredt ud over kommunen, men de fleste bor i Vordingborg, skriver Sjællandske.