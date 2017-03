Halvdelen af hjertestarterne i Vordingborg Kommune er ikke frit tilgængelige døgnet rundt. Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: Hver anden hjertestarter holder fri om natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hver anden hjertestarter holder fri om natten

Vordingborg - 07. marts 2017 kl. 06:19 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

131 ophængte hjertestartere er registreret i Vordingborg Kommune, men kun 65 af dem er tilgængelige døgnet rundt. Ikke godt nok, mener Hjerteforeningen Vordingborg og TrykFonden.

Er man vidne til et hjertestop, skal der handles - og det hurtigt. Hvert sekund tæller i kampen for at overleve.

I de situationer er en hjertestarter en uundværlig hjælper, og derfor er der også 131 af dem fordelt rundt omkring i Vordingborg Kommune.

Desværre viser det sig nu, at kun 65 af dem hængt op uden for og dermed let tilgængelige, hvis uheldet er ude.

Tallene stammer fra hjemmesiden www.hjertestarter.dk, som TrykFonden står bag. Og de overrasker formand i Hjerteforeningen Vordingborg, Hanne Rossé Jensen, der opfordrer til at tilgængeligheden maksimeres.

- Vi har gode erfaringer med hjertestartere, der hænger udenfor. Det er meget, meget sjældent, der sker hærværk mod dem, lyder det fra Hjerteforeningens lokalformand.

Hos Vordingborg Kommune er man også opmærksom på problemet.

- Vi ønsker at skubbe på, så hjertestartere i kommunalt regi kommer til at hænge uden for, siger sundhedschef i Vordingborg Kommune, Dorit Guttman, som henviser til, at det allerede er sket ved de kommunale sundhedscentre.

Sundhedschefen understreger dog, at der er en del udgifter forbundet med at flytte hjertestarterne.