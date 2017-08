Se billedserie Med solen skinnende gennem trætoppene var der pænt med gæster ved husflidtræffet i Bogø Skov weekenden igennem.

Send til din ven. X Artiklen: Husflid var gamle dages nødvendighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husflid var gamle dages nødvendighed

Vordingborg - 07. august 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var venteliste for at komme med som udstiller ved årets husflidtræf i Bogø SKov, men ikke desto mindre var langvarig regn op til weekenden lige ved at stikke en kæp i hjulet for arrangørerne fra Storstrømmens Husflid.

- Det ville se godt ud, hvis ikke det havde regnet så meget. Det var meningen, at vi skulle have haft boder omme bag skovpavillonen, men så skulle vi have haft waders på, så vi har måtte stille teltene lidt anderledes, fortæller formand Gerda Hansen.

Men med lidt omrokering lykkedes det alligevel at finde stadeplads til alle ved træffet, som seks forskellige husflidsforeninger er sammen om at arrangere, og da solen endelig valgte at vise sig i weekenden, var der også fint med gæster fra morgenstunden lørdag.

De kunne så vælge mellem boder med træarbejder, broderi, knipling, blomsterbinding, strik og meget andet - for husflidsaktiviteterne har stadig gode kår, mener Gerda Hansen.

Men om det er det ene eller det andet, der er populært for tiden, er selve interessen for de gamle håndværk stort set stabil, mener Gerda Hansen.

- Der er meget nostalgi i det. Husflid er et gammelt, slidt navn, men det er de ting, som folk i gamle dage lavede af ren nødvendighed, og nu gør vi det så af lyst, siger hun.

Hvert år er der en vis udskiftning blandt stadeholderne - men visse ting har ikke ændret sig. Eksempelvis er smed Peter Callesen fra Føvling mellem Kolding og Esbjerg en skattet gæst, der er vendt tilbage år efter år. Han stiller sin esse op i et lille telt, hvorefter røgen weekenden igennem bølger gennem luften over de øvrige boder, mens nysgerrige gæster samler sig for at se ham udøve det gamle håndværk.

Peter Callesen er en af de relativt få smede, som stadig holder kurser, og han har i flere år stået for to årlige kurser - efterår og sommer - på Bogø og Møn. Kurserne er fyldt hver gang, og mange af deltagerne vender tilbage år efter år. Træffet på Bogø bruger han blandt andet til at hverve kursister, hvis der alligevel skulle være en plads i overskud, men ellers er det mest for hans egen skyld, at han bliver ved med at komme tilbage.

- Det er hyggeligt at komme her. Det er jo næsten ved at være en hel livsstil, siger han med et smil.