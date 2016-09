Se billedserie Et par hundrede var mødt op til højtideligheden på Slotspladsen i Vordingborg, hvor en mindesten for faldne soldater blev afsløret med militærmarch og masser af faner. Foto: Poul Poulsen

Hundreder markerede flagdag

Vordingborg - 05. september 2016 kl. 19:46 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan have en personlig holdning til at Danmark sender soldater på internationale missioner. Men den ændrer ikke på, at man skal have respekt for dem, der med livet som indsats og store menneskelige omkostninger gør deres pligt for Danmark.

Med en stor tak for indsatsen opsummerede politidirektør Lene Frank mindedagen for danske soldater, som siden 1948 er faldet på internationale missioner for Danmark, en dag som for tredje gang blev markeret i Vordingborg og i år med afsløring af en mindesten på Slotstorvet.

Dagen blev bakket op af et par hundrede, hvoraf mange havde en personlig del i mindedagen, skriver Sjællandske. Veteraner og deres familie var mødt frem sammen med repræsentanter for kasernen i Vordingborg, soldaterforeningerne og det politiske liv.

Borgmester Knud Larsen indledte talerrækken og afsluttede arrangementet med en reception på rådhuset, men overlod primært ordet til de, det handlede om, soldater som har sat livet på spil.

Blandt dem var MF'er for Venstre Marcus Knuth, der netop har skrevet et bogkapitel om en anderledes jul. En jul, der blev tilbragt i Helmand-provinsen i Afghanistan i 2008, hvor lejren i løbet af to uger mistede fire mand, en brite og tre danske soldater.

- Vi hører så meget om soldater, der kommer hjem med ar i sjælen eller gemmer sig i en skov. Men at være i en krig kan også modne, og de fleste kommer styrkede ud af det. De bliver bedre mennesker, sagde Marcus Knuth, der har været i Afghanistan både som soldat og som diplomat ved EU-missionen.

