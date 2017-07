Se billedserie Provst Mette Magnusson med breve fra de pårørende til faldne flyvere. Mange af dem var helt unge, da de omkom. Nogle er aldrig blevet fundet. Foto: Nina Lise

Hun skriver historien vi ikke må glemme

Vordingborg - 11. juli 2017

Provst Mette Magnusson er aktuel med bogen »Svinø Commonwealth War Graves«. Den fortæller om én af de fem centralkirkegårde, tyskerne udpegede under Anden Verdenskrig til at være begravelsesplads for nedskudte allierede flyvere i Danmark. Men den den fortæller også om alle de krigsskæbner, der knytter sig til det lille sted langt ude på landet på Sydsjælland.

- Inden jeg kom hertil, kendte jeg ikke historien. Men efter at have mødt så mange pårørende, set de mange inskriptioner på gravstenene og læst de mange breve fra de efterladte, synes jeg, det er en historie, der skal bevares for eftertiden. Mange af de faldne var kun 18-19 år. De troede så meget på en sag, at de meldte sig frivilligt og gav deres liv for demokratiet, forklarer Mette Magnusson til Sjællandske.

Hun fik tre måneders studieorlov, tog papkassen med mindelunden arkiv med sig til sit hus i Sverige og begyndte at læse de gamle breve og dokumenter igennem.

- Det var rørende, og ind imellem græd jeg. Især da jeg læste et brev fra en kvinde, Betty Willis fra den daværende britiske koloni Rhodesia, der blev administreret fra Sydafrika. Hendes mand, George Harold Willis, var meldt savnet under krigen, og hun troede, at han stadig flakkede rundt et sted i Europa, fortæller Mette Magnusson og fortsætter:

- Tre år efter hørte hun, at nogle af hans kammerater var begravet i Svinø Mindelund Hun skrev til Pastor Lindeløv, at hendes mand bar en ring med hendes navn og datoen for deres vielse. Det viste sig, at han var begravet som ukendt med vielsesringen og en skulderklap med indskriften Rhodesia som eneste kendetegn. Det var rørende at læse.