33-årige Jessei Andersen har arbejdet hos Niels Holscher i dennes frøhandel, er uddannet blomsterbinder og har været indehaver af Borgens Blomster i de seneste to et halvt år. Om lidt over en måned vil hun også skulle stå for Holchers Frø, som bliver lagt sammen med blomsterhandlen. Foto: Thøger Raun

Holschers Frø skal spire i nye hænder

Vordingborg - 13. august 2017 kl. 08:32 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en institution, som 15. september markerer et ejerskifte i Vordingborg, skriver Sjællandske.

Holschers Frø har til den tid 95 år på bagen i samme familie. Men Jessie Andersen står klar i kulissen til at overtage frøhandlen og slå den sammen med sin blomsterhandel Borgens Blomster. Placeringen bliver den samme på hjørnet ved Københavnsvej, men væggene mellem de to forretninger brydes igen ned, så de to forretninger bliver én, ligesom for to et halvt år siden inden blomsterbutikken startede op.

- Jeg glæder mig som en gal. Det bliver spændende. Jeg er dog også glad for, at frøsæsonen ikke står for døren. Vi har en vinter til at komme på plads og få styr på forretningen, fortæller kommende indehaver Jessie Andersen, der holder på både frø og blomster, men ikke hunde- og kattemad.

- Vi har fået lov af min kæde Interflora at køre videre med frøhandlen, men ikke med dyrefoder. Ellers havde vi gerne fortsat, lyder det fra Jessie Andersen, som ikke er nervøs for det ekstra varelager:

- Jeg ser det som min opgave at videreføre sjælen i forretningen og måske i samme omgang tilføje en mere feminin ånd med flere farver og flere blomster, siger hun med et smil.

Tid til børnebørn

For Niels Holscher er en lang karriere i frø ved at nærme sig en afslutning. Men vemod er ikke det, som står øverst hos den snart tidligere frøhandler.

- Jeg bliver snart 73 år og skal til at lære at være pensionist, siger han med latter i stemmen, og tilføjer hurtigt:

- Men det bliver dejligt. Jeg får mere tid til arbejde i de mange bestyrelser, jeg er medlem af, og til familie og børnebørn, og vi bliver boende ovenpå forretningen, som vi altid har gjort, siger han.