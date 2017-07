Hollændere med godt greb om det farlige og bløde

Rihms »Fire studier for klarinet og strygekvartet« blev lukket op med blide effekter, hvor det mest af alt var lydbilledet, der trængte sig på, uden at man kunne tage stilling til, om der virkelig blev spillet korrekt efter noderne. Man kunne vel nærmest kalde det velordnet krims-krams. I anden sats begyndte så et vildt ridt. Det blev farligt - med frygt for, at et par strenge kunne sprænge, og at en klap på klarinetten ville give op. 1. violinen gik nærmest amok, og klarinetten fulgte trop. Lifligt og spøjst - og med musikere, der syntes at nyde fremførelsen i overordentlig grad. Meget koncentrerede!