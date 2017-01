Se billedserie Skoleleder Lars Gandsø (tv) og formand for Højskolen Møns bestyrelse Steffen Steffensen har arbejdet i døgndrift med at få skolen op at stå. Nu glæder de sig til, at de første elever ankommer søndag. Foto: Claus Vilhelmsen

Højskolen Møn tager imod de første elever søndag

Vordingborg - 14. januar 2017 kl. 13:25 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malingen er knap nok tør, når de første elever ankommer til Højskolen Møn søndag. Den ny højskole ligger meget betegnende i Skolegade, selv om det er en anden skole, der har giver navn til gaden. Bygningen, hvor undervisningen skal foregå, er den gamle tekniske skole, mens nabobygningen bliver beboelse til elever. Det er den gamle Stege Skole.

Et par dage før indvielsen ser det ikke ud til, at de mange håndværkere og andre, der maler og sætter på plads, bliver færdige, men skoleleder Lars Gandsø bedyrer, at det kommer til at fungere - og der er tjek på det.

Formand for bestyrelsen bag højskolen Steffen Steffensen har selv smøget ærmerne op og længe har han abejdet i bygningerne, for der har ikke været meget tid at løbe på. Det er samme Steffensen, der betaler håndværkerne gennem sin fond Liselund Fonden.

Lars Gandsø har, siden han blev ansat 1. juli sidste år, også arbejdet i døgndrift. Han har skullet skaffe en stab af lærere og administratorer og andre, der vil være højskolens venner.

- Vi har samlet ca. 50 administratorer, hvoraf en del af dem kommer og holder foredrag eller organiserer workshops. De udbreder også idéen med højskolen på Facebook - nogle mere end andre, fortæller Lars Gandsø.

Det har været en meget kort periode at starte en højskole på, især i betragtning af, at skolen kun vil være levedygtig, hvis antallet af elever kommer over 24. I december var der kun 16 elever, men nu er tallet kommet op på 25, og skolelederen mener, at en mere melder sig til inden søndag.

- Antallet er afgørende for statstilskuddet. Staten betaler 50.000 kr. pr. elev pr. semester, og bliver der for få elever, kan det ikke løbe rundt, forklarer Gandsø.

Eleverne skal selv betale 36.800 kr.. for et semester. Det dækker undervisning, husleje, mad og en studietur til USA.

Højskolen har tre linjer. En af dem er værkstedet for film, hvor eleverne kommer til at lave dokumentarer og kortfilm. Den næste er et tekstværksted, hvor det handler om journalistik og kreativ skrivning. Sidste linje er lyd, radio og podcast.

Der er ikke sendt indbydelser ud til offentligheden i anledning af skolens start. Lige nu er det afgørende at få gang i skolen.

- Vi ved godt, at folk har interesse for højskolen, en interesse, som vi håber at kunne bruge aktivt i tiden, der kommer. Men det forhold, at vi har haft så umådeligt travlt har betydet, at vi har besluttet, at en indvielse skal laves ordentligt, Derfor venter vi til elever, lærere og personalet er landet. Så slår vi dørene op for lokalområdet og håber på deres opbakning til det nye lokale initiativ, skriver skolen i en pressemeddelelse umiddelbart før skolestart.