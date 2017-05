Højeste antal blå flag-strande i mange år

Men 2017 ser ud til at blive et godt strand-år. Hele syv af kommunens strande har fået lov til at flage med det blå flag, når badesæsonen går i gang 1. juni.

For borgerne på Østmøn byder listen i år også på et glædeligt gensyn med Klintholmen. Stranden øst for havnen har tidligere haft et blåt flag, men det satte et par uheldige prøver af vandkvaliteten for nogle år siden en stopper for.