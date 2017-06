16-årige Ida Danielsen fra Langebæk er tilknyttet Stensvedgård Hestepension, og hun håber, at hun også i fremtiden kan få lov at ride rundt på øvelsesområdet med hesten Labrine. Bag dem kan man se toppen på Skovhuses gamle radarstation.Foto: Lars Christensen

Hesteejere jubler - Rideforbud droppet

Det skabte stor frustration hos hesteejere ved Stensved, da militæret første gang annoncerede deres planer for naturplejen af det lokale øvelsesterræn. Man lagde nemlig op til et total forbud mod ridning på området, fordi man ønskede at have vilde heste til at græsse.