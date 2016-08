På hjørnet her, for foden af ruinterrænnet, har soldaterforeninger fået lov til at opstille en ny mindesten. Det har været meget svært at få tilladelsen i hus. Foto: Lars Christensen

Her får de faldne en mindesten

- Det glæder mig, at vi på denne måde kan markere vores udsendte. Vi er jo en af de relativt få garnisonsbyer, der er tilbage i Danmark, og det synes jeg er på sin plads at markere. Personligt har jeg også stor respekt for de udsendtes valg, og flagdagen er jo netop officielt den dag, hvor vi viser vores anerkendelse, ikke for veteranerne alene, men også for deres pårørende, lyder det fra borgmester Knud Larsen (V).