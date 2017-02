Send til din ven. X Artiklen: Havneudvalg blev bevilget lønforhøjelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havneudvalg blev bevilget lønforhøjelse

Vordingborg - 24. februar 2017 kl. 06:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogen forvirring i byrådssalen i aftes blev det klart, at formanden for havneudvalget og de menige medlemmer af havnebestyrelsen står til en kraftig lønforhøjelse, skriver Sjællandske fredag.

Vederlaget til formanden, Per Stig Sørensen (DF), stiger fra 75.000 kroner til 99.000 kroner, mens de menige medlemmer kan se frem til en forhøjelse på 800 kroner, fra 18.000 til 24.000 kroner årligt.

Baggrunden for lønstigningen er, at formanden for udvalget skal have 10 procent af borgmesterlønnen, som er steget til en lille million kroner via en folketingsbeslutning.

De menige medlemmer har siden 2007 fået 18.000 kroner om året, og efter anbefaling fra havnebestyrelsen bliver den sats nu reguleret op til 24.000 kroner.

Kun løsgængeren Helle Mandrup Tønnesen, tidligere Enhedslisten, gik imod stigningerne og forlangte afstemning.

- Jeg bliver så indigneret over forskellene. De skal have 24.000 kroner for et møde om måneden, mens der ikke er en krone til dem, der sidder i handicapudvalget eller integrationsnævnet. Og jeg husker godt ved konstitueringen, hvordan nogen kæmpede for de poster, der gav penge, lød det fra Helle Mandrup Tønnesen.

24 stemte for stigningen. Socialdemokraterne Mikael Smed og Mette Høgh Christiansen stemte for, mens de øvrige socialdemokrater undlod at stemme.