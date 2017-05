Havnefogedernes nye chef skal være i Stege

Den nye struktur for kommunens havne som beskrevet i gårsdagens avis varsler nye tider for havnene på Møn, skriver Sjællandske.

Christian Linnemann Olsen, som hidtil har været havnefoged for havnen i Stege, Hårbølle og Bogø, er fra 1. maj blevet chef for alle havnefogederne i Vordingborg Kommune. Dermed bliver han en af de havnefogeder, som skal arbejde på tværs af havnene.

Den vellidte havnefoged for Klintholm Havn Michael Larsen forflyttes til Vordingborg Nordhavn, hvor han lige som i Klintholm »kun« har den ene havn at forholde sig til.

Havnechef Anders Arfelts vision om havnefogeder, der får ansvaret for delområder i forskellige havne og med mulighed for at flytte rundt på personalet til havne, hvor behovet er størst på bestemte tidspunkter, går dermed i opfyldelse. Og Christian Linnemann Olsen har fået sit ønskejob. Han er glad for, at han kan bidrage mere.