Det vakte utilfredshed i lokalområdet, da havnefoged Michael Larsen tidligere på året blev forflyttet fra Klintholm Havn. Lørdag blev han rokeret tilbage igen, men blot to dage senere har han sagt sin stilling op. Arkivfoto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Havnefoged-farvel efter to dage tilbage i Klintholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnefoged-farvel efter to dage tilbage i Klintholm

Vordingborg - 04. juli 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For faste brugere af Klintholm Havn har et besøg på havnen i lørdags sikkert vakt glæde: Havnefoged Michael Larsen, som af Vordingborg Kommune var blevet forflyttet til Nordhavnen, vendte nemlig tilbage per 1. juli, og der var derfor udsigt til endnu en sommer med den populære foged tilbage på sin gamle plads.

Men glæden er blevet kortvarig: I går, blot to dage senere, holdt Michael Larsen et møde med kommunens havnechef, Anders Arfelt, og udgangen på mødet blev, at Michael Larsen slet og ret sagde sin stilling op.

Anders Arfelt kunne ellers mandag morgen bekræfte overfor Sjællandske, at Michael Larsen var blevet flyttet tilbage til Klintholm Havn.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været nogle meget kritiske personer på Klintholm Havn, som har været utilfredse med, hvordan det har været drevet. Vi har så holdt møde om det i administrationen, og er blevet enige om, at den bedste løsning er at have Michael Larsen som fast mand på havnen, sagde Anders Arfelt på det tidspunkt.

Da Sjællandske talte med Anders Arfelt var han på vej til et møde i Klintholm Havn med Michael Larsen - og da mødet var overstået en times tid senere, havde situationen altså ændret sig drastisk.

Ifølge Michael Larsen skyldes hans opsigelse, at mødet med Anders Arfelt gjorde det klart, at parterne er meget uenige om, hvordan en holdbar vagtplan for Klintholm Havn ser ud. Michael Larsens hidtidige højre hånd på havnen, Lisbeth Smidsgaard, blev fredag forflyttet til Stege Havn som led i kommunens målsætning om en »fleksibel tilgang« til havnebemandingerne generelt, og under de forhold kan Michael Larsen ikke se sig selv fortsætte.

- Vores opfattelse af havnedriften ligger så langt fra hinanden, at det bare ikke er mig. Da jeg sagde ja til at vende tilbage til Klintholm Havn, tog jeg det for givet, at vi skulle fortsætte, hvor vi slap. Men hele det team, der har været til at drive havnen, er væk nu, og i stedet er der kommet nogle supplerende vagter om eftermiddagen. Reelt stod jeg tilbage og skulle ene mand håndtere samme antal lystbåde, som i resten af kommunens havne i alt. Af de 20.000 lystbåde, der kommer til Vordingborg Kommune, kommer de 10.000 til Klintholm Havn. Det har jeg ikke en kinamands chance for at klare, siger Michael Larsen.

Læs mere i Sjællandske tirsdag.