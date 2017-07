Havnechef Anders Arfelt står uforstående over for, at formand og næstformand for Nordhavnens bestyrelse har trukket sig. Foto: Claus Vilhelmsen

Havnechef: - Vi har gjort meget

- Jeg er ked af, at de har trukket sig. Det er et tab for Nordhavnen. Men jeg står uforstående over for, at de har gjort det, for jeg mener tværtimod, at vi har gjort meget for at høre på havnebestyrelserne, kommenterer havnechef Anders Arfelt formandens og næstformandens afgang over for Sjællandske.