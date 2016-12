Jan Hesselberg havde travlt med and, flæskesteg, sovs og kartofler, inden han åbnede sit hjem for syv gæster, som ellers ville have siddet alene juleaften. Foto: Lene C. Egeberg

Han stod for julehyggen

Julen er overstået, og for syv mennesker, som måske ikke havde nogen at fejre højtiden med, blev det også for dem en god aften. Det skyldes det initiativ, som Jan Hesselberg fra Stensved i år gennemførte for fjerde gang: At inviterede andre indenfor til at fejre jul sammen med ham - især med fokus på folk i trange og ensomme kår.