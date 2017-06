Henrik Høyer er ansat af Vordingborg Erhverv til at hjælpe de gode idéer videre. Der er faldgruber undervejs men også store gevinster at hente - både personligt og økonomisk - hvis man tør gå hele vejen.

Send til din ven. X Artiklen: Han hjælper de gode idéer videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Han hjælper de gode idéer videre

Vordingborg - 08. juni 2017 kl. 13:12 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke godt nok. Det er for stort. Det er for småt. Jeg er ikke god nok. Og jeg har ingen penge.

Undskyldningerne står i kø, når folk får en god idé. Det er ærgerligt, siger projektleder Henrik Høyer fra Vordingborg Erhverv. Hans opgave er at hjælpe de gode idéer på vej.

- På årsbasis kommer der måske fire-fem personer med en virkelig god idé, men jeg er sikker på, at der findes flere derude. Mange gode opfindelser er gjort ved, at en håndværker har siddet på et tag og fundet løsningen på et praktisk problem. Det er bare ikke altid, han tænker på, at der er en halv million andre håndværkere, der kunne have glæde af den samme løsning, siger Henrik Høyer.

Første skridt er at afklare, om en idé kan sælges. Hvis folk vil give penge den, er det fordi, den opfylder et behov. Næste skridt er en demonstrationsmodel, og her er en børnetegning nok. Kan man forklare sin idé, kan man få hjælp til det praktiske.

På opfind.nu, der er Teknologisk Instituts opfinderrådgivning kan man registrere sin idé og få sparring. Og på Fablab i Næstved kan få hjælp til at 3D-printe en demonstrationsmodel. Det koster kun kiloprisen på plastik. Begge er underlagt en fortrolighedspolitik.

Når idéen er udviklet, skal den sælges. Her skal man tage sig i agt for uærlige virksomhedsledere, der vil stjæle idéen. Løsningen er ifølge Henrik Høyer en fortrolighedserklæring.

- Jeg har selv været selvstændig og siddet overfor virksomhedsledere, hvor jeg hurtigt kunne mærke, at deres eneste dagsorden var at snuppe idéen fra mig uden at betale en krone for den. Så er der ikke andet at gøre end at sige tak for i dag, siger Henrik Høyer.

- Vi klæder folk på til at møde virksomhedslederne og kan også tage med, hvis der er behov for det. Det gælder om ikke at komme med hatten i hånden. Man skal have respekt for sig selv, hvis man har en god idé

Læs hele artiklen i Erhverv torsdag.