Hætteklædte mænd truede 59-årig til at udlevere mobil og iPad

En 59-årig kvinde fra Vordingborg blev tirsdag klokken 14.05 udsat for et røveri. Det skete på p-pladsen ved kirkegården på Skovvej i Vordingborg, hvor hun havde parkeret sin bil.

Efter et besøg på kirkegården blev den 59-årige antastet og truet af en ung mand, der på engelsk krævede at få udleveret hendes mobil og en helt ny iPad, der lå på passagersædet. Efter at have fået udlevet de to ting, forsvandt røveren sammen med to andre i retning mod skoven.