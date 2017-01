Hårde trusler mod barn giver betinget fængsel

- Tiltalte blev idømt 30 dages betinget fængsel for trusler. Prøvetiden er et år, og det foregår under tilsyn fra Kriminalforsorgen. Han blev dømt uden at møde op i retten, fortæller senioranklager Rune Thorfinn Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Straffen var blevet højere, hvis han også var blevet dømt for vidnetrusler. Han var anklaget for at have sagt til den 14-årige: »Hvis du siger det her til nogen, så sørger jeg for, at du bliver gjort kold«.