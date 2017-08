Gymnasiefest førte til losseplads

For få måneder siden investerede Vordingborg Kommune i hængekøjer, bordtennisbord og nye bænke for at gøre Rådhusparken ved »Kvickly-søen« til en ny »ungepark«.

Noget tyder dog på at de unge har svært ved at værdsætte den indsats der er blevet gjort for at gøre parken til et godt sted at være.