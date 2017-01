Se billedserie Landsbypedel, stisystemer, unge-miljøer og Antoniehøjen var nogle af de emner, som torsdag aftens dialogmøde berørte, men det store emne blev de voldsomt forhøjede opkrævninger fra Skat.

Grundskat stjal fokus på dialogmødet i Præstø

Vordingborg - 19. januar 2017 kl. 22:52 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ekstra store opkrævninger fra Skat løb med opmærksomheden, da der torsdag aften var dialogmøde i Præstø.

En bevarende lokalplan for Præstø by har nemlig nu vist sig at komme til at koste mange af byens borgere dyrt i ejendomsskat.

Nogle steder er bebyggelseprocenten nemlig steget, så der nu må bygges på 90 procent af grunden.

- Med hvilken begrundelse har kommunen valgt at gøre det her. Det kommer til at koste mig mange tusinde kroner mere i år, lagde Linda Fischlein fra Adelgade i Præstø ud med, og flere andre fulgte efter

- Jeg forstår godt, at mange er utilfredse, men det er Skat, der har været inde at ændre det her, forklarede Bo Manderup (V), der foruden at være en af de udvalgte politikere i dialogmødets panel også selv er ramt af stigningerne som Præstø-borger.

- Lokalplanen kom efter en lang proces, hvor en hel del mennesker i Præstø ønskede at kunne udvikle det område. Det gjorde lokalplanen muligt, men vi ved selvfølgelig godt, at det formodentligt ikke er realistisk, at dem der bor der nu bare river deres huse ned og byger noget nyt og stort, sagde han.

- Vi har diskuteret det her politisk og har besluttet at bede forvaltningen om at ændre lokalplanen igen. Så vil Skat formodentligt regulere skatterne igen, forklarede han.

- Det her er en utilsigtet hændelse. Man kan sige, om ikke der har været nogle i forvaltningen, der har vidst det her, men det har det ikke været. Vi laver ikke konsekvensberegninger på alle borgeres skattegrundlag i de områder, der laves lokalplaner for, tilføjede han.

