Se billedserie Syvårige Jens Jensen fra Tågeby og seksårige Sofia Rasmussen fra Mern vil gerne have en klappegris - men kan også lide flæskesteg. Foto: Nina Lise

Grisen vejede 121 kilo

Vordingborg - 10. juli 2017 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen strålede om kap med grisen, da der søndag var loppemarked i Kindvig Forsamlingshus. Dagen igennem kunne gæsterne byde på grisens vægt - et gæt 20 kroner, tre gæt 50 kroner. Overskuddet går til fællesskabet.

- I år er det specielt, for vi har to vindere. De kom begge to lige tæt på. Så må de jo dele, fortæller forsamlingshusets formand Bent Bojesen til Sjællandske.

Det er landmand Boye Jensen fra Sageby, der igen i år har sponsoreret grisen. Den blev søndag morgen vejet digitalt hjemme i stalden. Tallet - 121,75 kilo for at være helt nøjagtig - blev forseglet i en lukket kuvert, der dagen igennem befandt sig i Bent Bojesens baglomme. Ved afsløringen af grisens vægt kunne vidner berigtige, at kuvertsen ikke havde været brudt.

- Når først grisen har været ude, må den ikke komme tilbage i stalden. Derfor bliver den efter loppemarkedet kørt direkte til slagteriet for at blive slagtet og hængt på køl under dyrlægekontrollerede forhold. Vinderne betaler selv for slagtningen men får til gengæld lov at bestemme, hvordan grisen skal skæres ud, forklarer Bent Bojesen.