Svend Gønge klar kampen mod svensken - men kampen mod Banedanmark og broarbejde er for stor en mundfuld. Derfor bliver der et års pause efter markedet denne weekend.

Gøngehøvding spærres inde i Lundby

Gøngehøvdingen bliver spærret inde i Lundby i 2018. Og det i en grad, så Gøngemarkedet, der i dag lørdag går i gang med sit 10 års jubilæum, ikke bliver til noget næste år, skriver Sjællandske lørdag.

- Det er korrekt, siger Jens Hallqvist, formand for Foreningen Svend Gønge, som står bag markedet i denne weekend.

Det er arbejder i forbindelse med det ekstra jernbanespor, der er årsag. Broen over jernbanen skal skiftes ud, og på grund af terrænforhold er det ikke muligt at holde den nuværende bro åben under arbejdet.

- Så vidt vi er orienteret, så går arbejdet i gang i december i år og er først afsluttet til september næste år. Det ville betyde, at vore lokale borgere skulle ud på en lang omvej for at komme fra Lundby til markedspladsen i Lundbyparken. De skal enten over Ring eller Sværdborg, og det er ikke meningen, siger formanden, som også frygter, at mange ville holde sig væk fra markedet af den grund.

- Det ønsker vi ikke at risikere, og da vi alligevel havde overvejet, at gå ned på at holde det hvert andet år, så bliver det nu, vi prøver det. Selv om det er farligt, siger Jens Hallqvist, der fredag havde travlt med at stille telte med mere op på pladsen ved Lundby.

Markedet begynder i dag lørdag med optog fra Lundby Bibliotek klokken 10 ud til pladsen, hvor kanonerne fyres af, hvorefter der både er dans, eksercits, musik og kamp, og fortsætter søndagen igennem,