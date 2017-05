Flemming Jensen, direktør for Møns Bank, glæder sig over resultatet i første kvartal. Pressefoto

God start på året for Møns Bank

- Med et resultat på 10,0 mio. kr. før skat er vi kommet særdeles godt fra start, siger bankdirektør Flemming Jensen i anledning af regnskabet for 1. kvartal 2017.

- Og det glædelige er, at det ser ud til at fortsætte, tilføjer han. En udvidelse af bankens indtægtsniveau fra sidste år har således kun været muligt, fordi bankens udlån har udviklet sig særdeles positivt siden samme tidspunkt sidste år. Samtidig er 1. kvartal præget af stigende indtægter fra en meget stor kundeaktivitet på investeringsområdet.

- Med de senere års etablering af nye filialer i Næstved og Vordingborg samt flere konsulenter til Møn Direkte investeres der mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling af banken, og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten, bemærker Flemming Jensen. Det betyder, at efter bankens udgifter til modregninger på realkreditlån på 0,5 mio. kr., ender bankens basisdrift i 1. kvartal på 7,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Det er vi tilfredse med, når vi samtidig medvurderer, at banken har et højt niveau for investeringer i de nye markedsområder, tilføjer han.