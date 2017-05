Se billedserie Der var godt gang i lagkagen.

Geocenterets 10 år fejret med taler og lagkage

Vordingborg - 30. maj 2017 kl. 10:45 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var intet, der kunne slå skår i glæden mandag på Geocenter Møns Klint. På tiårsdagen for dronning Margrethes klipning af snoren, der markerede åbningen af centeret, var der kaffe, lagkage og taler, der alle slog de positive takter an, skriver Sjællandske. Men alt er også gået godt. som formand for Geocenteret Peter Scavenius udtrykte det:

- Det kunne have været blevet rigtig dyrt. Men vi har ikke brugt en eneste af de 110 mio. kr.

Dermed hentydede han til den underskudsgaranti, som kommunen gav for mere end ti år siden og som var forudsætningen for, at fondene ville give penge til centret. Men der er overskud hvert eneste år, og med Scavenius ord går der 250.000 mennesker ind i Geocenteret hvert år.

- Vi havde en tiårs kontrakt med Naturstyrelsen, og den er udløbet, men den bliver forlænget, oplyste Peter Scavenius.

Borgmester Michael Seiding Larsen (V) var inde på samme boldgade.

- For ca. halvandet år siden inviterede I for eksempel alle vores 4.-6. klasses elever herud til en fælles naturvidenskabelig dag. Det var 1.300 elever på en gang! Det må være en af de største grupper, I har haft på besøg. men I klarede det til ug, som I har klaret alle de andre udfordringer gennem jeres 10 års levetid. Derfor har I heller ikke haft brug for den underskudsgaranti, som I fik fra den gamle Møn Kommune. I har derimod formået at drive Geocenteret med overskud hvert eneste år. Så jeg er helt tryg ved, at vi nu klipper navnestrengen og lader jer stå fuldstændig på egne ben fremover, sagde Michael Seiding Larsen.

Direktør Nils Natorp har været med hele vejen, lige sidenen gruppe menneskers fandt på idéen om at opleve Danmarks fødsel.

- Vi er blevet et lokomotiv for turismen. Turisterne kommer her og tager videre til andre seværdigheder på Møn i stedet for at forlade øen samme dag, sagde han og rettede så en særlig tak. Den gik til Naturstyrelsen.

- Tak til Naturstyrelsen, som er vores stærkeste samarbejdspartner, sagde Nils Natorp og fik efterfølgende hele forsamlingen til at råbe hurra for medarbejderne.

Og så var der mere kaffe og god lagkage. Det skriver Sjællandske.