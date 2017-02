Klaus Lindegaard blev valgt ind for et år siden og overtager nu formandsstolen efter Henny Jørgensen. Privatfoto

Generationsskifte i lokalråd

Vordingborg - 23. februar 2017

Lokalrådet i Præstø har gennemgået et generationsskifte, skriver Sjællandske torsdag.

Ved tirsdagens generalforsamling havde fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer på forhånd bebudet deres afgang. Én fortrød, seks blev valgt ind, og to overgik til suppleanter. Dermed er lokalrådet fuldtalligt.

- Vi har et minimum på tre og et maksimum på 10. Så jeg er meget tilfreds, fortæller Henny Jørgensen, der efter seks år som formand mener, at nye kræfter skal til.

- Jeg tiltrådte efter en periode med fire forskellige formænd. Ud over en masse konkrete tiltag har vi været med til at skabe en mere dialogbaseret holdning i Præstø. Så jeg synes bestemt, at vi kan være vores indsats bekendt.

Hun videregiver formandsposten til 54-årige Klaus Lindegaard, der blev valgt som næstformand sidste år. Han er oprindelig fra Aalborg, har boet i København og flyttede efter en familieforøgelse til Præstø for at få mere plads og naturskønne omgivelser for snart seks år siden. Til daglig arbejder han med unge på ZBC i Vordingborg.

- Lokalrådsarbejdet er en vigtig og spændende opgave. Vi har fået sat så mange ting i gang, jeg gerne vil være med til at udvikle og følge til dørs. Præstø er inde i en positiv udvikling, siger Klaus Lindegaard, der mener, at satsningen på Præstø som børneby er rigtig.

- Det har fået børnefamilierne op af stolen. Vi er blevet flere, og der er kommet yngre kræfter til. Det er et kæmpe løft.