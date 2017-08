Send til din ven. X Artiklen: Gaveregn hjælper budgetforhandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gaveregn hjælper budgetforhandling

Vordingborg - 31. august 2017 kl. 22:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg er blevet begunstiget af regeringen. Ud over en økonomisk håndsrækning på 28 millioner kroner i direkte støtte - en støtte, der gives til nødlidende kommuner - så får kommunen øget mulighed for at låne 20 millioner kroner til at styrke kassebeholdningen, der har bevæget sig ned i det farlige område, samt til at låne andre 16 millioner kroner til borgernære aktiviteter. Det kan være alt fra at bygge daginstitutioner og plejecentre til vedligehold og anlæg af veje og cykelstier, skriver Sjællandske fredag.

Borgmester Michael Seiding Larsen (V) glæder sig over støtten, der gør det lettere at få budget 2018 til at hænge sammen uden at skære dybt i kerneområderne.

- Jeg tager det som udtryk for, at regeringen langt om længe har fået øje på vore problemer. Ud over Vordingborg har vore sydlige naboer fået støtte, og det vil jeg glæde mig over. De 28 millioner kroner er et større beløb, end vi havde forventet. Og betydeligt mere end vi tidligere har fået, siger han.

Pengene indgår i det store regnestykke, som skal til forhandling i dag fredag, hvor samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer mødes til en første gennemgang af mulighederne i budgettet for 2018. Det samlede husholdningsbudget er i størrelsesordenen tre milliarder kroner.

