Kigger man på Gåsetårnet i de sene aftentimer kan man nemt få den tanke, at tårnet stopper ved skydeskårene i brystværnet. Spir og gås kan være svært at spotte i mørket. Foto: Lars Christensen

Gåsetårnet bevarer belysningen lidt endnu

Først lød meldingen, at borgcentret med dispensation fra Kulturstyrelsen kunne få lov til at lyse tårnet op i december, men nu har borgcentret fået mulighed for at lyse Vordingborgs vartegn op hele januar-måned med.

Selvom mange har været glade for atter at få lys på Gåsetårnet, har en del undret sig over det noget usædvanlige fokus på murværket. På de mørkeste nætter, hvor der ikke er hjælp at hente fra stjernerne på himlen, kan det nemlig være mere end svært at se kobberspiret og guldgåsen, der ellers er de mest genkendelige dele af tårnet.