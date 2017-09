Niels Holscher takkede af og Jessie Hansen tog imod, da Holschers Frøhandel fredag blev til Borgens Blomster - blomsterbinderi og frøhandel. Foto: Lars Christensen

Frøhandlen er forvandlet

Vordingborg - 16. september 2017

Fredag var en stor dag i det nu tidligere Holschers Frøhandel. Nu står der Borgens Blomster på alle vinduerne hen langs Algade 105s facade.

Dermed er det slut med 95 års butikshistorie for den familieejede frøhandel, men Niels Holscher, der har haft roret de sidste 45 år, er ikke vemodig.

- Det er blevet kanongodt. Jeg har ledt efter en afløser i en halv snes år nu, men jeg ville ikke sælge eller leje ud til hvem som helst, så jeg er rigtig glad for den her løsning, forklarer Niels Holscher, der brugte fredagen til at sige farvel til mange trofaste kunder.

- Jeg har fået rigtig mange gaver i dag. Nogle er fra virksomheder, men rigtig mange er fra gamle kunder. Det er jeg rigtig glad for, fortæller han.

Havde brug for pladsen

Med overtagelsen er Algade 105 atter blevet én samlet butik, som den var før blomsterbinderiet rykkede ind i hjørnet for to et halvt år siden. Og den ekstra plads har været tiltrangt, forklarer indehaver Jessie Hansen.

- Jeg har nu fået et kølerum, så blomsterne har de allerbedste forhold, og så har vi fået et dejligt stort værksted. Vi manglede virkelig meget arbejdsplads før, forklarer indehaveren, der har haft travlt med at komme på plads i de nye rammer.

- Jeg er træt, men lykkelig. Det er gået over alt forventning med at få skabt en fælles stil. Og folk har taget rigtig godt imod det. De stod ligefrem i kø.La-c