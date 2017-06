Se billedserie Ved hjælp af denne boremaskine, kan Vordingborg Forsyning etablere den nye regnvandsledning uden at skulle grave hele strækningen op. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningen fremtidssikrer »den druknende bydel« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningen fremtidssikrer »den druknende bydel«

Vordingborg - 20. juni 2017 kl. 08:57 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af de næste tre uger skal en ny knap 500 meter lang regnvandsledning etableres i Masnedsund i Vordingborg.

Vordingborg Forsyning har været nødt til at etablere den nye ledning, fordi den nuværende regnvandsledning ligger klods op af banelegemet, hvor Banedanmark i den kommende tid skal anlægge et nyt jernbanespor frem til den nye Masnedsund-jernbanebro.

Forsyningsselskabet nøjes ikke bare med at flytte ledningen. I stedet benytter man anledningen til markant at forbedre forholdene i Vordingborg generelt og Masnedsund specifikt.

Dels bliver den nye ledning større, så der fysisk kan være mere vand i røret, og dels tager forsyningen ny klima-sikringsteknologi i brug.

På et stykke jord ved Netto i Masnedsund bygges en ny stor pumpestation, der skal forbinde den nye regnvandsledning med det nuværende regnvandssystem.

- Ved almindelige regnskyl kan vandet bare rende igennem som normalt, men får vi som forventet de her monsterregnskyl i fremtiden, får vi nu mulighed for at sætte pumperne i gang, og så kan den nye ledning fungerer som en trykledning, forklarer forsyningsdirektøren.

Det nye system bliver udstyret med det nyeste udstyr til at måle presset i rørene og registrere vejrudsigter, så forsyningen får mulighed for at forberede sig på store regnskyl i god tid.

- Det giver os helt nye muligheder for at aflaste Masnedsund, der jo har været plaget så meget af vand. Nu får vi mulighed for at fordele vandet meget bedre, så alt i alt er det en rigtig, rigtig god løsning, vi har fundet, forklarer direktøren.