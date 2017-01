Forsvarer: Drabssag uden lig mangler afgørende bevis

Hediga Morads eksmand er anklaget for at have dræbt hende i oktober 2015. Men liget er aldrig fundet.

Tvivlen skal komme en tiltalt til gode, og derfor bør en 41-årig syrisk mand, der er anklaget for drabet på sin forsvundne ekskone, frifindes.

Ekskonen Hediga Morad har været forsvundet siden 9. oktober 2015, hvor hun rejste fra Vejle til Vordingborg for at aflevere parrets to børn hos eksmanden.

Der er ingen tekniske beviser i sagen, og selv om anklager Anne Marie Fink har fremlagt en række indicier, der peger på mandens skyld, mener Henrik Stagetorn, at det ikke er nok.

- Der er ingen rygende pistol. Først og fremmest, fordi der ikke er fundet noget lig, siger han ifølge TV Øst.

Advokaten mener, at politiets efterforskning tyder på, at Hediga Morad stadig er i live, og at hun frivilligt er forsvundet.

Eksempelvis har kvinden for flere år tilbage forladt børn og mand i en periode, påpeger Henrik Stagetorn.

Anklageren mener derimod, at eksmanden har kvalt hende, dagen efter hun kom til Vordingborg og derefter kørt liget til Møns Klint.

Men hverken politiets undersøgelser af mandens bil eller området omkring Møns Klint har ført noget med sig, siger forsvareren.

Anne Marie Fink har også peget på en sms som et vigtigt bevis i sagen.

Kort tid efter Hediga Morads forsvinden blev en sms med beskeden om, at man ikke skulle lede efter hende, sendt fra hendes telefon til eksmandens.

Men en lektor i arabisk har efter en analyse vurderet, at det er sandsynligt tenderende til meget sandsynligt, at den drabstiltalte har skrevet beskeden.

Også her mener forsvarer Henrik Stagetorn, at tvivlen skal komme den drabstiltalte til gode.

Til sidst får den drabstiltalte det sidste ord i sagen. Han gør det klart, at han holdt af sin ekskone, selv om hun havde fundet en ny kæreste.

- Jeg er en mand, som elsker sin kone, mere end nogen kan forestille sig, siger den tiltalte ifølge TV Øst.