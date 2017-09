Send til din ven. X Artiklen: Forslag for cabaret- grund sendes retur igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag for cabaret- grund sendes retur igen

Vordingborg - 09. september 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal mindst ét forsøg mere til, før der findes en afklaring på, hvad Ellens Cabaret-grunden på Langelinie 48 i Stege på Møn fremover skal bruges til.

Da teknik- og miljøudvalget havde sagen til behandling på sit seneste møde, vendte medlemmerne nemlig tommelfingeren ned overfor det seneste lokalplanforslag, der blev sendt retur til forvaltningen med besked om at lave et nyt.

Flere foreninger - Møn Nu, Bygnings- og landskabskultur Møn og Stege og Omegns Lokalråd - har slået på tromme for, at arealet skal have lov at ligge ubebygget hen som grønt område, men det er ikke sympati for denne idé, der har fået udvalget til at sige nej til det seneste forslag. Det skyldes derimod, at man synes, det ikke er moderne nok.

Udvalget er, ifølge formand Thomas Christfort (C), mere positivt indstillet overfor det arkitektforslag, der blev fremlagt, da en indtil videre anonym ejendomsudvikler meldte sig som interesseret i at bygge to lejlighedsejendomme på hver tre etager på grunden.

- Vi synes ikke, det er et dårligt forslag, arkitekten er kommet med, og mener, at lokalplanforslaget er for restriktivt, siger Thomas Christfort.

Udvalget bryder sig blandt andet ikke om, at bygningerne i det nye forslag trækkes hen mod boligområdet på Græskevej for at skabe en større sammenhæng mellem de to områder.

- Vi synes, det bliver for sammenklumpet at bygge over til skellet på den måde, og vi mener ikke, det er nødvendigt, siger udvalgsformanden.

Udvalget er ikke afvisende overfor borgerønsket om et grønt indslag på stedet. Det skal bare ikke lige være den grund, mener medlemmerne, der derfor også har bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at spærre Langgade af ved Langelinje og så inddrage et lille vejstykke som »grøn kile« til voldområdet.

Da udvalget tidligere havde sagen til behandling i forbindelse med ejendomsudviklerens henvendelse, blev sagen også sendt retur til forvaltningen. Dengang skete det, fordi udvalget på baggrund af henvendelser fra de tre foreninger gerne ville have, at forvaltningen gik i dialog med foreningerne og derefter kom med et nyt forslag. Det er så sket nu, men altså heller ikke denne gang blev forslaget vedtaget, selvom der i et vist omfang er taget hensyn til foreningernes ønsker.

- Da vi bad forvaltningen om at gå i dialog med borgerne, gav vi jo ikke et carte blanche til, at vi så også ville følge det, der kom ud af dialogen. Vi vil gerne have udvikling i Stege, og det her er et ualmindeligt godt sted at få det, siger Thomas Christfort.