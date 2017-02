Stina Møllenbach er glad for det øgede ansøgertal. Hun er EUC Sjællands chef for Center for Skole og Læring, der både rummer læreruddannelsen, CFU samt forskning, efter- og videreuddannelse inden for skoleområdet.

Forskning tiltrækker nye lærere

Vordingborg - 08. februar 2017

Kravene til at komme ind på læreruddannelsen skærpes, men det får ikke ansøgerne til at holde sig væk. Det skriver Sjællandske onsdag.

Antallet af ansøgninger til studiestart i februar blev i år næsten fordoblet i Vordingborg. Fra 65 til 121. Antallet af optagne steg dog ikke tilsvarende, nemlig 'kun' fra 32 til 38 i Vordingborg, og i alt blev der på de to læreruddannelser i Vordingborg og Roskilde optaget 139 mod 112 i 2016..

Stina Møllenbach, chef i Center for skole og læring på University College Sjælland, er rigtig glad for den store søgning, også selv om en del af ansøgerne blev sorteret fra, enten på grund af karakterkravene eller efter optagelsessamtale.

- Læreruddannelsen er meget vigtig i samfundet, og der er brug for flere lærere. Derfor er det dejligt, at flere søger ind, og vi har mulighed for at vælge de bedste og mest motiverede, siger hun.

Læreruddannelsen i Vordingborg er blevet styrket ved tilførsel af 25-30 CFU-konsulenter og forskerstillinger, som tidligere var baseret i Sorø. Og Stina Møllenbach mener, at netop den praksisnære forskning er med til at gøre Vordingborg attraktiv som studiested for de kommende lærere.

- Der er mange punkter, hvor forskning og læreruddannelsen følges ad. Mange af projekterne foregår helt tæt på uddannelsen, og for eksempel er der lige nu forskning i læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn, det som tidligere blev kaldt inklusion. Det er et vigtigt område for fremtidens lærere, understreger uddannelseschefen.

Vordingborg huser også en international læreruddannelse. Den er der ansøgningsfrist til 15. marts med skolestart efter sommerferien.