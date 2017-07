Meny skal bygges her, efter at H.E.P. Møbler er revet ned. Men butiksejerne i Algade vil det anderledes. Foto: Claus Vilhelmsen

Forretningsdrivende ønsker at få Meny tættere på Algade

Vordingborg - 25. juli 2017 kl. 18:07 Af Claus Vilhelmsen

Vordingborg: Udvikling eller afvikling. Det er det store spørgsmål for forretningsdrivende i Algade, som har skrevet under på, at den ny Meny skal opføres et andet sted.

Dagrofa, som ejer Meny-kæden, har ellers ansøgt kommunen om at bygge på Bryggervangen imellem Netteo og Kvickly - ind imellem klyngen af dagligvarebutikker.

Men de mange underskrivere, som har reageret på kommunens idéfase, er bange for, at endnu en stor butik i klyngen vil forstærke udviklingen med tomme butikker i byens hovedgade. Det kan direkte føre til butiksdød, men vil også være sværere at tiltrække fremtidige butikker i Algade, hvis butikker koncentreres i klyngen, lyder frygten på.

Tre alternativer

Underskriverne peger på tre andre centrale placeringer af Meny, som, de mener, vil understøtte Algade.

»Et forslag til en oplagt placering af Meny er i tilknytning til det nye Borgercenter ved Valdemarstorvet, hvor det i lokalplanen allerede er godkendt, at der kan placeres 2.000 kvadratmeter detailhandel. En sådan placering vil i langt højere grad understøtte Algade og de nuværende planer og tanker for bymidten.

En anden mulig placering vil være i forbindelse med det nye stationsbyggeri, hvor der også er ønsker om etablering af en dagligvarebutik over for stationen, hvilket vil styrke Algade vest, som har været meget hårdt ramt af tomme butikslokaler,« påpeger underskriverne i høringssvaret.

Endelig nævner de en placering mellem Rema 1000 på Valdalsvænge og området ved Voldgade. Det vil binde området for dagligvarebutikkerne og Algade tættere sammen.

Diskussioner med kommunen

Det sidste er blevet diskuteret på en række borgermøder i forbindelse med projektet »De Røde Løbere«.

Også andre projekter og tiltag, der skal styrke og fastholde butikker i Algade har ført til en række af initiativer, aktiviteter og borgermøde med en bred vifte af byens parter. Disse ting er støttet af såvel kommune som stat.

»For os som butiksejere/ansatte i og omkring Algade, er det således uforståeligt, hvis kommunen og politikerne på den ene side støtter og arbejder for at styrke handelen i bymidten, som har været og fortsat er hårdt presset qua dagligvarebutikkernes placering uden for bymidten, og samtidigt vil se positivt på, at de nuværende planer for detailhandelsområdet i byen ændres, så klyngen af dagligvarebutikker yderligere udvides uden for bymidten,« skriver de protesterende og opfordrer til dialog.

Op i udvalg

De mange underskrifter har gjort indtryk i forvaltningen, og sagen skal op i Teknik- og Miljøudvalget igen.

Da der er polemik om Meny, skal sagen op på udvalgsmødet 9. august, siger udviklingskonsulent i Vordingborg Kommune Vibeke Møgelvang de Neergaard.