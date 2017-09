På www.skrivunder.net har 57 personer allerede givet deres støtte til Linda Johannsens og Jonas Wolffsens kamp for en bedre busforbindelse til børnene efter skole.Foto: Lars Christensen

Forældre raser: Bus kører ét minut før skoledagen slutter

Vordingborg - 16. september 2017 kl. 06:17 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Busstoppestedet ligger lige ved skolen og er endda opkaldt efter den, men der ophører sammenhængen så også, for bus og skole passer ikke sammen.

Sådan lyder kritikken fra en gruppe frustrerede forældre, der er gået sammen om en underskriftsindsamling.

I spidsen står Linda Johannsen, hvis søn efter sommerferien er startet i 7. klasse og derfor har været nødt til at skifte fra Kastrup-afdelingen til Iselinge-afdelingen i Vordingborg.

Men bussen til Kastrup kører fra busstoppestedet et minut før skoleklokken ringer. Dermed må eleverne vente 59 minutter på næste bus.

Det kom som en stor overraskelse for moderen.

- Jeg havde slet ikke tænkt tanken, at det kunne være planlagt så tåbeligt, forklarer Linda Johannsen, der gik til tasterne og skrev et opslag på Facebook.

- Jeg fik hurtigt mange svar og kunne med det samme se, at det ikke kun er mig, der er frustreret over det her, forklarer hun.

Blandt de forældre, der er gået med i kampen for bedre budforbindelser, er Jonas Wolffsen, der er far til en datter i 7. klasse.

- Skoledagen er jo lang nok i forvejen, og det her går ud over hendes fritidsinteresser. Hun har svært ved at nå til ridning nu, forklarer han.

Den dårlige busforbindelse gælder kun for de ældste elever, der ikke kan få skolebus-befordring, fordi afstanden til Kastrup er for lille. Det er tanken fra kommunens side, at eleverne godt kan cykle de 4-5 kilometer.

- Nogle vælger at cykle, men mange har ikke lyst til det. Den sikre skolevej, som de har lovet så længe, er der jo stadig ikke, og det bliver jo også mørkt og glat på et tidspunkt, forklarer de to forældre.

Hos Movia, der står for busplanen, er der heller ingen hjælp at hente.

- Køreplanerne er et fintmasket net. Den samlede køreplan skal både servicere tre skoler og hænge sammen med tog til og fra Vordingborg samt busbetjeningen til Stege. Ændrer vi minuttallet for de to nævnte afgange, udløser det problemer andre steder med forbindelser til tog og andre busser, forklarer Movias områdechef, Torsten Rasmussen.