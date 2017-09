Se billedserie Kirsten Overgaard fra Venstre, i sort henne ved tavlen, blev hurtigt trængt af en gruppe forældre, som er utilfredse med forholdene på de fem kommunale skoler, selv om hun med plancher viste, at udgiften per barn er bokset i de senere år. Foto: Poul Poulsen

Folkeskolen stod for skud

Vordingborg - 08. september 2017 kl. 06:57 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolen - og forholdene for de knap 4000 børn og unge, som går der - blev et af de store blandt mange emner, da borgerne torsdag aften havde mulighed for at mødes med politikerne og give dem gode råd forud for de kommende ugers forhandlinger om budgettet for 2018, skriver Sjællandske.

- Du siger, at I gerne ville have 50 millioner kroner ekstra til skolerne. Men hvad så, når I ikke får dem? Vil I så lave hele den forkromede og urealistiske målsætning for skolen om, så den passer til virkeligheden, lød et af de skarpe spørgsmål til Kirsten Overgaard, Venstres formand for det ansvarlige udvalg, og løsgængeren Helle Mandrup Tønnesen, som er udvalgets næstformand.

Spørgeren Lasse Poulsen, der både er lærer og forælder på Gåsetårnskolen, fik ikke det konkrete svar, men en aktiv gruppe forældre borede i og kritiserede skoleforholdene. Både omkring inklusion, omkring ledige lærerstillinger og omkring dårlig kommunikation.

- Jeg holdt mit barn hjemme i næsten tre måneder på grund af mobning, som udviklede sig til trusler på livet. Jeg lavede 18 indberetninger uden at høre fra skolen, og da jeg endelig fik et møde med ledelsen, så var alle indberetningerne blevet væk, fortalte en forælder.

Politikerne lovede at tage sagerne med tilbage, og bortset fra den diskussion foregik mødet mellem borgere og politikere i en positiv ånd.

Omkring 100 borgere var mødt frem, men en meget stor del af dem er i forvejen aktive i dialogen med politikerne via en plads i lokalråd eller en interesseorganisation. En del politikere in spe, kandidater ved det kommende kommunalvalg, luftede også deres kæpheste under mødet, hvor der efter en indledning ved borgmester Michael Seiding (V) var lejlighed til at møde repræsentanter for hvert af de politiske udvalg.

Det fremgik af borgmesteren indledning, at grundlaget for budgetlægningen er det bedste i mange år med et såkaldt råderum på 46 millioner, som der kan disponeres over, dog med hensyntagen til en statslig ramme, som dikterer, at der højest må udvides med fem millioner på driftsbudgettet og 15 på anlægsbudgettet.